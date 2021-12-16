Европейский регулятор одобрил таблетки Pfizer от COVID для экстренного использования

В заявлении регулятора сказано, что таблетки можно использовать для лечения взрослых с коронавирусной инфекцией, которые не требуют кислородной поддержки и имеют высокий риск тяжелого течения болезни. Прием препарата следует начать как можно скорее после установления диагноза и в течение пяти дней от начала симптомов.

Paxlovid состоит из двух действующих веществ – PF-07321332 и ритонавира, которые выпускаются в виде отдельных таблеток. Их нужно принимать дважды в день в течение пяти дней. Регулятор отмечает, что препараты нельзя принимать с некоторыми другими лекарствами, их список будет обнародован позже.

По информации производителя, Paxlovid снижает вероятность госпитализации или смерти на 89% у пациентов из групп риска.