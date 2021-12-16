Украина подписала с Pfizer договор о покупке таблеток от COVID-19 – Минздрав

Об этом 16 декабря во время брифинга, который транслировался в Facebook на странице Минздрава, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, Украина получит 300 тыс. курсов препарата.

"Использование этого лекарства позволит не допустить осложнений, госпитализаций и смертей пациентов с COVID-19 из групп риска. В ноябре компания Pfizer обнародовала результаты клинических исследований препарата. При назначении паксловида в течение трех дней после появления симптомов COVID-19 сокращается число госпитализаций и случаев смерти на 89% и на 85%, если лечение начать в течение первых пяти дней", – рассказал глава Минздрава.