Более 9 тыс. учителей в Украине получили справки о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 – Шкарлет

Шкарлет рассказал о вакцинации педагогов в Украине Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

По словам министра, полностью вакцинированы 91,7% работников общеобразовательных учреждений.

"По оперативной информации департаментов образования и науки, в течение текущей недели к работе вернулись 229 ранее отстраненных учителей. Справки о противопоказаниях к вакцинации получили 9,3 тыс. работников школ", – сообщил Шкарлет.

Также 37 школ в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности продолжают работать дистанционно из-за отсутствия 100% вакцинации учителей. 13 декабря таких школ было 56.