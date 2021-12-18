Более 9 тыс. учителей в Украине получили справки о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 – Шкарлет

По словам министра, полностью вакцинированы 91,7% работников общеобразовательных учреждений.
"По оперативной информации департаментов образования и науки, в течение текущей недели к работе вернулись 229 ранее отстраненных учителей. Справки о противопоказаниях к вакцинации получили 9,3 тыс. работников школ", – сообщил Шкарлет.
Также 37 школ в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности продолжают работать дистанционно из-за отсутствия 100% вакцинации учителей. 13 декабря таких школ было 56.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В октябре Минздрав разрешил вакцинацию детей от 12 лет.
22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступил в силу через месяц со дня его опубликования – с 8 ноября.
Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 10–13 ноября, 55% украинцев поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса учителей, медиков и государственных служащих.