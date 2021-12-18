Почти 90% украинских педагогов вакцинированы от COVID-19 – Шкарлет

"По оперативной информации местных органов, уже двумя дозами вакцинировано 1,0665 млн работников образования, это почти 90%", – написал он.
Шкарлет отметил, что в Украине привиты 95,7% педагогов учреждений специализированного образования, 91,9% – профессионального, 91,7% – общего среднего, 88,2% – дошкольного, 86,2% – профессионального предвысшего, 79,3% – высшего.
Самые высокие показатели вакцинации двумя дозами в Днепропетровской (95,3%), Черкасской (94,9%), Луганской ( 94,5%), Сумской (94,2%) и Донецкой (94%) областях.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В октябре Минздрав разрешил вакцинацию детей от 12 лет.
22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступил в силу через месяц со дня его опубликования – с 8 ноября.
Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 10–13 ноября, 55% украинцев поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса учителей, медиков и государственных служащих.