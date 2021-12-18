В Украине за сутки сделали 137 тыс. прививок от коронавируса, 60 человек получили третью дозу

За все время кампании по иммунизации в Украине сделали почти 27,3 млн прививок от коронавируса Фото: ЕРА

"Первую дозу получили 42 544 человека, полностью иммунизированы – 94 358 человек, дополнительную дозу получили 60 человек", – говорится в сообщении.

С начала кампании по иммунизации в Украине сделали почти 27,3 млн прививок, вакцинировали 14,35 млн человек.

Первую дозу получили 14 355 538 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 919 024. Дополнительные дозы ввели 74 украинцам.