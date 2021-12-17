Минздрав обновил список профессий с обязательной вакцинацией от коронавируса

Через месяц вакцинация от коронавируса станет обязательной для работников органов местного самоуправления, заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Работники вышеуказанных учреждений, не сделавшие прививку от коронавируса, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.