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Денисова прокомментировала приказ Минздрава об обязательной вакцинации представителей отдельных профессий

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Денисова: Считаю, что прививки должны быть обеспечены государством для как можно большего количества граждан
Денисова: Считаю, что прививки должны быть обеспечены государством для как можно большего количества граждан
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 25 октября в Facebook прокомментировала приказ Минздрава об обязательной вакцинации представителей отдельных профессий. Она считает, что его практическая реализация может нарушать отдельные их права.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека подчеркнула, что самым эффективным способом профилактики COVID-19 является вакцинация.

"Поддерживая идею вакцинации, считаю, что прививки должны быть обеспечены государством для как можно большего количества граждан, особенно целевых групп, подпадающих под высокий риск инфицирования COVID-19, которые определены Дорожной картой по внедрению вакцины от острой респираторной болезни COVID-19", – заявила омбудсмен.

Денисова напомнила, что согласно ст. 3 Конституции Украины, "человек, его жизнь и здоровье признаются в Украине наивысшей социальной ценностью".

"Международный пакт о гражданских и политических правах также предусматривает, что в ситуациях серьезной угрозы для здоровья населения и чрезвычайных состояниях, угрожающих жизни нации, ограничения отдельных прав и свобод, если такие ограничения вводятся в законном порядке, являются безусловно необходимыми и обоснованными и сопоставимыми с целью, с которой они вводятся", – написала она.

Омбудсмен напомнила, что Минздрав утвердил приказ об обязательной вакцинации от коронавируса представителей отдельных профессий 4 октября.

"Считаю, что практическая реализация этого приказа в рамках действующего законодательства может привести к нарушению права на добровольность профилактической прививки и права на труд работников учебных заведений, научных учреждений и органов исполнительной власти. В связи с этим отмечаю, что вакцинация против COVID-19 в соответствии с действующим законодательством Украины является добровольной для всех групп населения и профессиональных групп, о чем отмечено и в Дорожной карте. С целью обеспечения этой гарантии государством должен быть предоставлен выбор каждому – вакцинироваться, проходить регулярное тестирование на отсутствие болезни или работать дистанционно", – написала она.

По словам Денисовой, "любая дискриминация – ограничение в правах лиц, которые не вакцинировались, недопустима и прямо нарушает нормы Конституции Украины, а также не соответствует резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая призвала государства-члены, чтобы никто не подвергался дискриминации из-за того , не прошедший вакцинацию в связи с возможным риском для здоровья или нежелание пройти вакцинацию".

"Призываю граждан Украины со всей ответственностью и серьезностью отнестись к своему здоровью! Вакцинация – единственный шанс предупредить тяжелые осложнения болезни и обезопасить себя и своих родных", – заявила она.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/417521223062489

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За время эпидемии в Украине заболело 2,8 млн человек, умерло 64,2 тыс. пациентов

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 25 октября в Украине минимум одну дозу вакцины получили почти 9 млн человек, а почти 7 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

25 октября министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщал, что в Украине 88,2% сотрудников украинских школ получили минимум одну дозу вакцины.

4 октября Минздрав утвердил список профессий, для представителей которых вакцинация против коронавируса обязательна. Приказ был опубликован 7 октября. В перечень вошли сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных госадминистраций и их подразделений, заведений образования и научных учреждений всех типов и форм собственности.

Согласно решению Кабмина, отстранять от работы без сохранения зарплаты непривитых представителей этих профессий могут начать с 8 ноября

Теги: Людмила Денисова, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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