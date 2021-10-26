Денисова прокомментировала приказ Минздрава об обязательной вакцинации представителей отдельных профессий

Денисова: Считаю, что прививки должны быть обеспечены государством для как можно большего количества граждан Фото: Людмила Денісова / Facebook

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека подчеркнула, что самым эффективным способом профилактики COVID-19 является вакцинация.

"Поддерживая идею вакцинации, считаю, что прививки должны быть обеспечены государством для как можно большего количества граждан, особенно целевых групп, подпадающих под высокий риск инфицирования COVID-19, которые определены Дорожной картой по внедрению вакцины от острой респираторной болезни COVID-19", – заявила омбудсмен.

Денисова напомнила, что согласно ст. 3 Конституции Украины, "человек, его жизнь и здоровье признаются в Украине наивысшей социальной ценностью".

"Международный пакт о гражданских и политических правах также предусматривает, что в ситуациях серьезной угрозы для здоровья населения и чрезвычайных состояниях, угрожающих жизни нации, ограничения отдельных прав и свобод, если такие ограничения вводятся в законном порядке, являются безусловно необходимыми и обоснованными и сопоставимыми с целью, с которой они вводятся", – написала она.

Омбудсмен напомнила, что Минздрав утвердил приказ об обязательной вакцинации от коронавируса представителей отдельных профессий 4 октября.

"Считаю, что практическая реализация этого приказа в рамках действующего законодательства может привести к нарушению права на добровольность профилактической прививки и права на труд работников учебных заведений, научных учреждений и органов исполнительной власти. В связи с этим отмечаю, что вакцинация против COVID-19 в соответствии с действующим законодательством Украины является добровольной для всех групп населения и профессиональных групп, о чем отмечено и в Дорожной карте. С целью обеспечения этой гарантии государством должен быть предоставлен выбор каждому – вакцинироваться, проходить регулярное тестирование на отсутствие болезни или работать дистанционно", – написала она.

По словам Денисовой, "любая дискриминация – ограничение в правах лиц, которые не вакцинировались, недопустима и прямо нарушает нормы Конституции Украины, а также не соответствует резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая призвала государства-члены, чтобы никто не подвергался дискриминации из-за того , не прошедший вакцинацию в связи с возможным риском для здоровья или нежелание пройти вакцинацию".

"Призываю граждан Украины со всей ответственностью и серьезностью отнестись к своему здоровью! Вакцинация – единственный шанс предупредить тяжелые осложнения болезни и обезопасить себя и своих родных", – заявила она.