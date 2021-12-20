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Украинцы, вакцинированные за границей, имеют право на "ковидную" тысячу – Шмыгаль

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Шмыгаль потребовал предоставить возможность украинцам, вакцинированным за границей, перенести сертификаты в "Дію"
Шмыгаль потребовал предоставить возможность украинцам, вакцинированным за границей, перенести сертификаты в "Дію"
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинцы, которые привились за границей, также должны иметь возможность получить 1 тыс. грн за вакцинацию по госпрограмме. Об этом он сказал на селекторном совещании по противодействию COVID-19, сообщается на сайте Кабмина.

"Люди, которые были вакцинированы за границей признанными в мире вакцинами, также должны иметь возможность воспользоваться программой президента "єПідтримка". Необходимо предоставить им возможность перенести сертификаты в "Дію", – сказал премьер.

В Минздраве сообщили, что такие граждане могут получить украинский сертификат у своего семейного врача.

По информации Министерства цифровой трансформации, на сегодняшний день уже 3,6 млн человек воспользовались услугой "єПідтримка", из них уже почти 2 млн получили средства.

"В настоящее время к программе присоединились шесть банков. Еще 10 проходят процесс подключения. Всего в банках открыли более 4,6 млн специальных счетов", – сказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В Минцифры подчеркнули, что активно сотрудничают с Национальной полицией и киберполицией по выявлению трансакций учреждениям, не предоставляющим определенные в перечне госпрограммы услуги.

Контекст:

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн.

В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг, что окажет поддержку бизнесу в условиях пандемии. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после.

Деньги украинцы будут получать на специальную платежную карту, которую формирует приложение "Дія" – бета-тестирование услуги стартовало 13 декабря.

Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца следующего года. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики. В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн. Первые получатели массово покупали книги.

В правительстве ожидают, что в 2021 году программой воспользуются 8 млн человек.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. К утру 19 декабря в стране сделали более 27 млн прививок от коронавируса, обе дозы получили 12,96 млн человек.

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.

Теги: Министерство здравоохранения, банки, вакцинация, деньги, выплаты, киберполиция, Минздрав, Михаил Федоров, Денис Шмыгаль, Министерство цифровой трансформации, приложение Дія, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Минцифры, COVID-сертификат
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