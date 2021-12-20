Украинцы, вакцинированные за границей, имеют право на "ковидную" тысячу – Шмыгаль

"Люди, которые были вакцинированы за границей признанными в мире вакцинами, также должны иметь возможность воспользоваться программой президента "єПідтримка". Необходимо предоставить им возможность перенести сертификаты в "Дію", – сказал премьер.
В Минздраве сообщили, что такие граждане могут получить украинский сертификат у своего семейного врача.
По информации Министерства цифровой трансформации, на сегодняшний день уже 3,6 млн человек воспользовались услугой "єПідтримка", из них уже почти 2 млн получили средства.
"В настоящее время к программе присоединились шесть банков. Еще 10 проходят процесс подключения. Всего в банках открыли более 4,6 млн специальных счетов", – сказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В Минцифры подчеркнули, что активно сотрудничают с Национальной полицией и киберполицией по выявлению трансакций учреждениям, не предоставляющим определенные в перечне госпрограммы услуги.
15 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн.
В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг, что окажет поддержку бизнесу в условиях пандемии. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после.
Деньги украинцы будут получать на специальную платежную карту, которую формирует приложение "Дія" – бета-тестирование услуги стартовало 13 декабря.
Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца следующего года. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики. В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн. Первые получатели массово покупали книги.
В правительстве ожидают, что в 2021 году программой воспользуются 8 млн человек.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. К утру 19 декабря в стране сделали более 27 млн прививок от коронавируса, обе дозы получили 12,96 млн человек.
Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.