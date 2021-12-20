Украинцы, вакцинированные за границей, имеют право на "ковидную" тысячу – Шмыгаль

"Люди, которые были вакцинированы за границей признанными в мире вакцинами, также должны иметь возможность воспользоваться программой президента "єПідтримка". Необходимо предоставить им возможность перенести сертификаты в "Дію", – сказал премьер.

В Минздраве сообщили, что такие граждане могут получить украинский сертификат у своего семейного врача.

По информации Министерства цифровой трансформации, на сегодняшний день уже 3,6 млн человек воспользовались услугой "єПідтримка", из них уже почти 2 млн получили средства.

"В настоящее время к программе присоединились шесть банков. Еще 10 проходят процесс подключения. Всего в банках открыли более 4,6 млн специальных счетов", – сказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В Минцифры подчеркнули, что активно сотрудничают с Национальной полицией и киберполицией по выявлению трансакций учреждениям, не предоставляющим определенные в перечне госпрограммы услуги.