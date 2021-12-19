В Украине официально стартовала программа "єПідтримка". Заявки на получение 1 тыс. грн подали 2,7 млн человек

Он заявил, что подобная инновационная услуга технически реализуется впервые в мире.

"Неделю назад мы запустили пилот, на который зарегистрировались более 4,5 млн украинцев. В банках открыли уже 4,1 млн специальных карт. А 2,7 млн украинцев подали свои заявки на выплату. Чтобы получить 1 тыс. грн, вы должны быть полностью вакцинированы и иметь зеленый COVID-сертификат в приложении "Дія". А также быть гражданином Украины старше 18 лет. Важно: чтобы получить выплату в 2021 году, необходимо подать заявку с 19-го по 29 декабря. Обновляйте "Дію" и поддерживайте бизнес", – сообщил Федоров.

Контекст:

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн.

В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг, что окажет поддержку бизнесу в условиях пандемии. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после.

Деньги украинцы будут получать на специальную платежную карту, которую формирует приложение "Дія" – бета-тестирование услуги стартовало 13 декабря.

Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца следующего года. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики. В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн. Первые получатели массово покупали книги.

В правительстве ожидают, что в 2021 году программой воспользуются 8 млн человек.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. К утру 19 декабря в стране сделали более 27 млн прививок от коронавируса, обе дозы получили 12,96 млн человек.

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.