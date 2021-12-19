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По мере того, как в "Дію" будут подключаться новые реестры и услуги, будет расти риск вмешательства РФ – соучредитель Украинского киберальянса

Число пользователей приложения "Дія" превысило 12 млн
Число пользователей приложения "Дія" превысило 12 млн
Фото: thedigital.gov.ua

С ростом количества услуг в госприложении "Дія" будет расти и риск того, что данными могут заинтересоваться российские спецслужбы. Особо опасная ситуация с данным украинских военных и сотрудников спецслужб, заявил 15 декабря ZN.ua соучредитель Украинского киберальянса Андрей Баранович, известный под псевдонимом Sean Brian Townsend.

"В нынешнем виде, когда там только несколько услуг, данные в "Дії" не представляют особого интереса для иностранных разведок. Но по мере того, как будут подключаться все новые и новые реестры и услуги, будет расти риск как злоупотреблений со стороны государственных чиновников, так и вмешательства со стороны России, которая, думаю, с большим любопытством наблюдает за тем, что здесь происходит", – говорит Баранович.

По его словам, это особенно опасно для сотрудников украинских спецслужб и военных.

"Предположим, такой человек по каким-то причинам нам интересен, но мы не знаем, кто это. Предположим, мы получили доступ к его компьютеру или телефону. Если у него "Дія" стоит в телефоне или открыта в компьютере, мы моментально получим его полное имя, номер паспорта и всю ту информацию, которую в ином случае было бы очень непросто найти или собрать", – объясняет киберспециалист.

С учетом этого украинский хакер предостерегает также от интеграции гражданских систем с военными. При этом Минцифры и Минобороны уже начали реализовывать доступ к реестрам призывников, военнообязанных и резервистов через "Дію". А в планах – интеграция в "Дію" сервисов для ветеранов АТО/ООС, членов семей погибших.

"Я глубоко убежден, что все военные системы должны быть отделены от гражданских, потому что это очень большой риск. Сейчас только военкоматы будут получать от "Дії" адреса регистрации военнообязанных, но услуги же будут добавляться. Рано или поздно это будет использовано Россией", – считает Баранович.

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко".

По состоянию на 17 декабря число пользователей приложения "Дія" превысило 12 млн.

Теги: Россия, Украина, хакеры, военные, спецслужбы, приложение Дія
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