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Зеленский подписал закон о налогообложении "Дія City"

Зеленский подписал закон 18 декабря
Зеленский подписал закон 18 декабря
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1946-ІХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине", который регулирует налоговые условия специального правового режима "Дiя City". Об этом 18 декабря сообщила его пресс-служба.

Верховная Рада приняла закон 14 декабря.

Документ вводит особые условия налогообложения компаний-резидентов "Дія City", доходов их работников и привлеченных гиг-специалистов. 

"Такие условия должны стимулировать деятельность компаний, работающих в области информационных технологий, в частности путем установления эффективного уровня налоговой нагрузки для содействия детенизации расчетов в сфере оплаты труда и повышения конкурентоспособности отечественных ИТ-компаний на внешнем рынке", - говорится в сообщении на сайте президента.

Среди предусмотренны законом особенностей налогообложения: 

возможность уплаты налога на прибыль предприятий на особых условиях – по принципу налога на выведенный капитал;

налогообложение налогом на доходы физических лиц доходов специалистов – резидентов "Дія City" в виде зарплаты, вознаграждения по гиг-контракту, авторского вознаграждения за создание служебного произведения и перехода прав на служебные произведения по ставке 5% в случае, если такие доходы специалиста не превышают эквивалент €240 тыс. в год;

уплата единого социального взноса резидентом "Дія City" (если он соответствует установленным требованиям) в размере минимального страхового взноса на сумму начисленной зарплаты или вознаграждения за выполнение работ (оказание услуг) по гиг-контрактам.

"Также документ предусматривает гарантию стабильности в течение 25 лет определенных условий налогообложения резидентов "Дія City", – говорится в сообщении.

Контекст:

В сентябре 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины презентовало проект "Дія City" – свободную экономическую зону, особый правовой режим, который должен создать условия для развития украинской IT-индустрии. Министерство планирует полноценный запуск этого режима с начала 2022 года.

Основной закон, посвященный "Дiя City" (№1667-IX "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине"), Рада приняла в целом 15 июля. Президент подписал его 11 августа.

Минцифры подготовило еще один законопроект, который должен предоставлять резидентам "Дія City" специальный статус субъекта в уголовном процессе, чтобы уберечь от неправомерного давления силовиков. Соответствующий законопроект №4305 был зарегистрирован в ноябре прошлого года, но сейчас снят с рассмотрения. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: налоги, Владимир Зеленский, закон, IT-сфера, Дія City
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