Зеленский подписал закон о налогообложении "Дія City"

Верховная Рада приняла закон 14 декабря.
Документ вводит особые условия налогообложения компаний-резидентов "Дія City", доходов их работников и привлеченных гиг-специалистов.
"Такие условия должны стимулировать деятельность компаний, работающих в области информационных технологий, в частности путем установления эффективного уровня налоговой нагрузки для содействия детенизации расчетов в сфере оплаты труда и повышения конкурентоспособности отечественных ИТ-компаний на внешнем рынке", - говорится в сообщении на сайте президента.
Среди предусмотренны законом особенностей налогообложения:
возможность уплаты налога на прибыль предприятий на особых условиях – по принципу налога на выведенный капитал;
налогообложение налогом на доходы физических лиц доходов специалистов – резидентов "Дія City" в виде зарплаты, вознаграждения по гиг-контракту, авторского вознаграждения за создание служебного произведения и перехода прав на служебные произведения по ставке 5% в случае, если такие доходы специалиста не превышают эквивалент €240 тыс. в год;
уплата единого социального взноса резидентом "Дія City" (если он соответствует установленным требованиям) в размере минимального страхового взноса на сумму начисленной зарплаты или вознаграждения за выполнение работ (оказание услуг) по гиг-контрактам.
"Также документ предусматривает гарантию стабильности в течение 25 лет определенных условий налогообложения резидентов "Дія City", – говорится в сообщении.
В сентябре 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины презентовало проект "Дія City" – свободную экономическую зону, особый правовой режим, который должен создать условия для развития украинской IT-индустрии. Министерство планирует полноценный запуск этого режима с начала 2022 года.
Основной закон, посвященный "Дiя City" (№1667-IX "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине"), Рада приняла в целом 15 июля. Президент подписал его 11 августа.
Минцифры подготовило еще один законопроект, который должен предоставлять резидентам "Дія City" специальный статус субъекта в уголовном процессе, чтобы уберечь от неправомерного давления силовиков. Соответствующий законопроект №4305 был зарегистрирован в ноябре прошлого года, но сейчас снят с рассмотрения.