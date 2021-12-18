Зеленский подписал закон о налогообложении "Дія City"

Верховная Рада приняла закон 14 декабря.

Документ вводит особые условия налогообложения компаний-резидентов "Дія City", доходов их работников и привлеченных гиг-специалистов.

"Такие условия должны стимулировать деятельность компаний, работающих в области информационных технологий, в частности путем установления эффективного уровня налоговой нагрузки для содействия детенизации расчетов в сфере оплаты труда и повышения конкурентоспособности отечественных ИТ-компаний на внешнем рынке", - говорится в сообщении на сайте президента.

Среди предусмотренны законом особенностей налогообложения:

возможность уплаты налога на прибыль предприятий на особых условиях – по принципу налога на выведенный капитал;

налогообложение налогом на доходы физических лиц доходов специалистов – резидентов "Дія City" в виде зарплаты, вознаграждения по гиг-контракту, авторского вознаграждения за создание служебного произведения и перехода прав на служебные произведения по ставке 5% в случае, если такие доходы специалиста не превышают эквивалент €240 тыс. в год;

уплата единого социального взноса резидентом "Дія City" (если он соответствует установленным требованиям) в размере минимального страхового взноса на сумму начисленной зарплаты или вознаграждения за выполнение работ (оказание услуг) по гиг-контрактам.

"Также документ предусматривает гарантию стабильности в течение 25 лет определенных условий налогообложения резидентов "Дія City", – говорится в сообщении.