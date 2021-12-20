В Минкульте рассказали, на что украинцы тратят деньги "єПідтримки"

После кинотеатров следуют книжные магазины и театры. Далее – музыкальные группы, производство и дистрибуция видеофильмов, туристические достопримечательности и шоу.
"Те результаты, которые есть на сегодняшний день, впечатляют. Надеюсь, что помощь государства культуре и креативным индустриям через оплату услуг вакцинированными гражданами позволит пережить трудные времена пандемии", – написал Ткаченко.
Министр добавил, что в списке нет музеев, поэтому призвал работников музеев продвигать их заведения.
15 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн.
В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг, что окажет поддержку бизнесу в условиях пандемии. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после.
Деньги украинцы будут получать на специальную платежную карту, которую формирует приложение "Дія" – бета-тестирование услуги стартовало 13 декабря.
Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца следующего года. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики. В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн. Первые получатели массово покупали книги.
В правительстве ожидают, что в 2021 году программой воспользуются 8 млн человек.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. К утру 19 декабря в стране сделали более 27 млн прививок от коронавируса, обе дозы получили 12,96 млн человек.
Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.