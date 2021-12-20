В Минкульте рассказали, на что украинцы тратят деньги "єПідтримки"

За "ковидную" тысячу украинцы больше всего покупают билеты в кино Фото: depositphotos.com

После кинотеатров следуют книжные магазины и театры. Далее – музыкальные группы, производство и дистрибуция видеофильмов, туристические достопримечательности и шоу.

"Те результаты, которые есть на сегодняшний день, впечатляют. Надеюсь, что помощь государства культуре и креативным индустриям через оплату услуг вакцинированными гражданами позволит пережить трудные времена пандемии", – написал Ткаченко.

Министр добавил, что в списке нет музеев, поэтому призвал работников музеев продвигать их заведения.