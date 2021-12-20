Стало известно, когда вступит в силу новый список профессий, для которых прививка от COVID-19 обязательна

Обязательно вакцинироваться до 20 января должны все работники органов местного самоуправления, больниц и поликлиник, коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Тех, кто не вакцинируется, отстранят от работы без сохранения зарплаты.

Контекст:

Иммунизация против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.

22 сентября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявлял, что Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для сотрудников учреждений образования, министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций.

7 октября Минздрав утвердил перечень организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации против коронавируса на время действия карантина.

В перечне оказались сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов; местных государственных администраций и их структурных подразделений; учреждений высшего, последипломного, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

В ноябре Минздрав расширил этот список, в нем появились социальные работники и другие сотрудники учреждений, оказывающих социальные услуги, рабочие стратегических государственных предприятий, а также предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти.

В декабре Минздрав снова расширил список профессий, для которых вакцинация от коронавируса станет обязательной.