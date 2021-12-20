  Американец в знак протеста против масочного режима на борту самолета надел вместо маски стринги. Видео

Дженн признался, что это не первый случай, когда его заставили покинуть борт самолета из-за использования женского белья вместо маски Скриншот: FOX 4 Now / YouTube

На видео, которое снял кто-то из пассажиров этого самолета, видно, как бортпроводник объясняет пассажиру, что стринги на лице нарушают правила масочного режима.

Комментируя свой поступок по видеосвязи, Адам Дженн заявил, что стринги полностью закрывали его рот и нос, а значит, соответствовали требованиям масочного режима. При этом он подчеркнул, что считает ношение маски на борту самолета абсурдным.

Дженн признался, что это не первый случай, когда его заставили покинуть борт самолета из-за использования женского белья вместо маски.

В репортаже отмечается, что часть пассажиров вышла из самолета в знак солидарности с Дженном.

ВИДЕО

Видео: FOX 4 Now / YouTube