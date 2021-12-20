  Американец в знак протеста против масочного режима на борту самолета надел вместо маски стринги. Видео

На видео, которое снял кто-то из пассажиров этого самолета, видно, как бортпроводник объясняет пассажиру, что стринги на лице нарушают правила масочного режима.
Комментируя свой поступок по видеосвязи, Адам Дженн заявил, что стринги полностью закрывали его рот и нос, а значит, соответствовали требованиям масочного режима. При этом он подчеркнул, что считает ношение маски на борту самолета абсурдным.
Дженн признался, что это не первый случай, когда его заставили покинуть борт самолета из-за использования женского белья вместо маски.
В репортаже отмечается, что часть пассажиров вышла из самолета в знак солидарности с Дженном.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Эксперты ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) рекомендуют носить маску во время пандемии коронавируса. По их словам, маска может как служить защитой во время контакта с больным, так и сдерживать передачу инфекции.