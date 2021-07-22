В Киеве пассажиры толкали сломавшийся троллейбус и врезались во внедорожник. Видео

На опубликованном правоохранителями видео зафиксировано, как пассажиры толкали троллейбус, который, судя по всему, по техническим причинам не мог самостоятельно продолжать движение. Столкновение произошло после того, как внедорожник "подрезал" троллейбус.

"Транспортные средства получили механические повреждения. Автопроисшествие также существенно осложнило движение другим участникам", – говорится в сообщении.

Патрульные составили на водителя троллейбуса протокол по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП) Кодекса об административных правонарушениях. Его могут лишить права вождения транспортных средств на срок до одного года.