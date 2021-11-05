В Бразилии пассажиры самолета взбунтовались из-за задержки авиарейса

В аэропорту города Гуарульюс мужчина требовал поселить его жену с ребенком в отеле Скриншот видео Band Jornalismo / Youtube

Самолет вылетел в Конфинс, однако вернулся из-за проливных дождей. Возмущенные пассажиры во время ожидания нового вылета жаловались, что авиакомпания не предоставила им адекватное питание и обслуживание.

Мест в отелях на всех пассажиров не хватило, и мужчина устроил скандал у стойки регистрации, требуя поселить в гостиницу его супругу. Получив отказ, он схватил столбик ограждения и начал бить по окну стойки.

В аэропорту сообщили, что военная полиция задержала пассажиров, участвовавших в беспорядках.