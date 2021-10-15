Ryanair призвал пассажиров не хлопать в самолете при приземлении

Ryanair присоединился к тренду с красными флажками, распространенному в соцсетях Фото: depositphotos.com

В посте лоукостера слова "хлопать в ладоши, когда самолет приземляется" сопроводили множеством красных флажков.

Clapping when the plane lands * — Ryanair (@Ryanair) October 14, 2021

Таким образом авиакомпания присоединилась к массовому тренду в Twitter с красными флажками, отмечает The Independent.

За последнюю неделю тысячи пользователей опубликовали твиты – как в шутку, так и серьезно, – посвященные выявлению неблагоприятного поведения среди других людей. Пользователи приводили примеры такого поведения и сопровождали их красными флажками, которые символизируют осуждение.

Понятие "красный флаг" внесено в американский толковый словарь Ноя Уэбстера. Там оно обозначает "выявление или привлечение внимания к проблеме, которую необходимо решить".

Тренд с красными флажками также распространился в TikTok, Instagram и других соцсетях.