Ryanair призвал пассажиров не хлопать в самолете при приземлении

В посте лоукостера слова "хлопать в ладоши, когда самолет приземляется" сопроводили множеством красных флажков.
Clapping when the plane lands *— Ryanair (@Ryanair) October 14, 2021
Таким образом авиакомпания присоединилась к массовому тренду в Twitter с красными флажками, отмечает The Independent.
За последнюю неделю тысячи пользователей опубликовали твиты – как в шутку, так и серьезно, – посвященные выявлению неблагоприятного поведения среди других людей. Пользователи приводили примеры такого поведения и сопровождали их красными флажками, которые символизируют осуждение.
Понятие "красный флаг" внесено в американский толковый словарь Ноя Уэбстера. Там оно обозначает "выявление или привлечение внимания к проблеме, которую необходимо решить".
Тренд с красными флажками также распространился в TikTok, Instagram и других соцсетях.
Ryanair – ирландская авиакомпания, крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Главный офис находится в Сордсе, графство Дублин.