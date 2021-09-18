Ryanair планирует расширить количество рейсов в Украине

Руководство Ryanair ожидает, что украинское правительство подпишет соглашение об открытом небе с ЕС до конца года Фото: depositphotos.com

О'Лири ожидает, что украинское правительство подпишет соглашение до конца года.

Он также отметил, что Ryanair в настоящее время летает из пяти украинских аэропортов на двусторонней основе, но всего в стране насчитывается до 12 подходящих аэропортов.

По его мнению, украинские трудовые мигранты создадут большой рынок для доступных тарифов Ryanair, которые сейчас составляют около €40 за рейс.