Все пассажиры пропавшего на Камчатке самолета Ан-26 погибли, их тела пока не нашли – СМИ

На борту Ан-26 находились шесть членов экипажа и 22 пассажира Фото: russianplanes.net

По предварительным данным, погибли все пассажиры и экипаж, в общей сложности это 28 человек, уточнил собеседник. Эту же информацию подтвердил источник "РИА Новости" в экстренных службах.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сказал, что экипаж разбившегося самолета был опытным, отметило "Интерфакс".

В то же время представитель правительства региона сказал "РИА Новости", что спасатели пока не нашли тела на месте крушения самолета Ан-26.