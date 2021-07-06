Все пассажиры пропавшего на Камчатке самолета Ан-26 погибли, их тела пока не нашли – СМИ

По предварительным данным, погибли все пассажиры и экипаж, в общей сложности это 28 человек, уточнил собеседник. Эту же информацию подтвердил источник "РИА Новости" в экстренных службах.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сказал, что экипаж разбившегося самолета был опытным, отметило "Интерфакс".
В то же время представитель правительства региона сказал "РИА Новости", что спасатели пока не нашли тела на месте крушения самолета Ан-26.
На борту самолета находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в их числе – двое детей. По сведениям ТАСС, на борту пропавшего самолета были преимущественно жители поселка Палана. Среди пассажиров числится начальник мобилизационного отдела администрации Паланы Александр Андрейкин и его жена, начальник финансового управления администрации Ольга Андрейкина.
Возможной причиной крушения Ан-26 мог стать сильный боковой ветер, сказал "РИА Новости" замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб. Самолет Ан-26, вероятно, врезался в береговую скалу, часть обломков упала в море. Основная часть обломков лежит в прибрежной полосе у подножья, часть носа – в море.