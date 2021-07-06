Спасатели определили место падения самолета Ан-26 на Камчатке. Зафиксирован слабый радиосигнал у побережья

На борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в их числе – двое детей и глава поселка Ольга Мохирева, написало агентство.

На поиски направили группу судов. В местном правительстве сообщили, что у самолета был действующий сертификат годности, а экипаж прошел предрейсовое освидетельствование.

Росавиация сообщила РБК, что в момент, когда пропавший самолет Ан-26 должен был приземлиться в аэропорту поселка Палана, были сложные погодные условия. В окрестностях аэропорта наблюдался туман и сплошная облачность.

Информированный источник "Интерфакса" сказал, что спасатели зафиксировали слабый радиосигнал у побережья Камчатки, возможно его издает аварийный радиобуй пропавшего самолета Ан-26. Это может быть радиомаяк бортовых самописцев, который активизируется в случае разрушения воздушного судна, объяснил источник.

В пресс-службе МЧС России сообщили журналистам, что еще один вертолет Ми-8 со спасателями на борту вылетел в городской округ "поселок Палана" для поиска самолета. При необходимости обещают привлечь дополнительную авиацию. На Камчатке на базе центра экстренной психологической помощи МЧС России открыт номер горячей линии для оказания экстренной психологической помощи и информационной поддержки.

По сведениям ТАСС, на борту пропавшего самолета были преимущественно жители поселка Палана. Среди пассажиров числится начальник мобилизационного отдела администрации Паланы Александр Андрейкин и его жена, начальник финансового управления администрации Ольга Андрейкина.