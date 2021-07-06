На Камчатке нашли обломки самолета, на борту которого было 28 человек

"Спасателями обнаружены обломки воздушного судна. Учитывая географические особенности ландшафта, спасательные работы затруднены. Поисково-десантная группа приступила к спасательным работам", – отметили в ведомстве.

РБК уточняет, что обломки найдены на расстоянии четырех-пяти километров от взлетно-посадочной полосы в Палане со стороны береговой линии.

Заместитель директора Камчатского авиапредприятия выразил агентству "РИА Новости" предположение, что причиной падения самолета был сильный боковой ветер.

Контекст:

На борту самолета находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в их числе – двое детей.

По сведениям ТАСС, на борту пропавшего самолета были преимущественно жители поселка Палана. Среди пассажиров числится начальник мобилизационного отдела администрации Паланы Александр Андрейкин и его жена, начальник финансового управления администрации Ольга Андрейкина.