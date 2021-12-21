У трети переболевших COVID-19 в легкой форме не выявили антител к вирусу – Кузин

"Исследования свидетельствуют, что у трети тех, кто легко переболел COVID-19, вообще не выявили антител к вирусу. В то же время полный курс вакцинации в 100% случаев формирует антитела. Кроме того, люди, которые перенесли COVID-19, а потом вакцинировались, имеют почти в 2,5 раза более низкий риск заболеть, чем те, кто переболел, но не получил прививку", – сказал он.
Кузин отметил, что Украина договорилась о поставках 42 млн доз вакцин от коронавируса в 2022 году.
"Речь идет о 25 млн доз вакцины Pfizer, 6,5 млн доз CoronaVac и 10 млн доз по механизму COVAX. У нас гарантированы поставки, чтобы 70% взрослого населения страны получили полноценную ревакцинацию двумя дозами", – подчеркнул главный санитарный врач.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 21 декабря первую дозу получили 14,4 млн человек, две дозы – 13 млн. С начала эпидемии в Украине заболело 3,6 млн человек, умерло – 93,6 тыс.
Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что ноябре этого года 84% украинцев, заболевших коронавирусной болезнью, не получили две дозы вакцины от COVID-19.