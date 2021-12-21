У трети переболевших COVID-19 в легкой форме не выявили антител к вирусу – Кузин

Кузин отметил, что Украина договорилась о поставках 42 млн доз вакцин от коронавируса Фото: Ігор Кузін / Facebook

"Исследования свидетельствуют, что у трети тех, кто легко переболел COVID-19, вообще не выявили антител к вирусу. В то же время полный курс вакцинации в 100% случаев формирует антитела. Кроме того, люди, которые перенесли COVID-19, а потом вакцинировались, имеют почти в 2,5 раза более низкий риск заболеть, чем те, кто переболел, но не получил прививку", – сказал он.

Кузин отметил, что Украина договорилась о поставках 42 млн доз вакцин от коронавируса в 2022 году.

"Речь идет о 25 млн доз вакцины Pfizer, 6,5 млн доз CoronaVac и 10 млн доз по механизму COVAX. У нас гарантированы поставки, чтобы 70% взрослого населения страны получили полноценную ревакцинацию двумя дозами", – подчеркнул главный санитарный врач.