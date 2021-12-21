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Шмыгаль рассказал, когда в Украине разрешат введение бустерной дозы вакцины от COVID-19

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля
Фото: EPA

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 23 декабря Министерство здравоохранения определит порядок использования третьей, бустерной дозы вакцины от коронавирусной инфекции. Он сказал это 20 декабря в эфире телеканала ICTV.

"Темпы вакцинации – 1,5–1,7 млн человек в неделю. С 16 декабря людям с ослабленным иммунитетом вводится третья доза вакцины. В четверг в Минздраве будет заседать экспертный совет, который примет решение о дате и порядке применения бустерной дозы", – отметил премьер.

Он добавил, что вакцин в стране достаточно.

"У нас есть постоянно запас 9–10 млн доз четырех ключевых вакцин, которые во всем мире одобрены и признаны", – подчеркнул Шмыгаль.

Глава Минздрава Виктор Ляшко 30 ноября говорил, что бустерная доза вакцины против коронавируса в Украине может быть доступна уже с января – февраля 2022 года при определенных условиях.

"Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, у нас будут первой прививкой вакцинированы по крайней мере 60% или двумя дозами 50%, я как министр здравоохранения сразу приму решение и запустим бустерную вакцинацию", – сказал Ляшко.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 21 декабря первую дозу получили 14,4 млн человек, две дозы – 13 млн.

9 декабря ВОЗ рекомендовала делать бустерную вакцинацию против коронавируса людям с ослабленным иммунитетом или получившим инактивированную вакцину.

13 декабря в Украине разрешили третью дополнительную прививку от COVID-19 людям с ВИЧ-инфекцией, онкологией, после трансплантации органов, лицам, которые проходят иммунодепрессивную или иммуномодулирующую терапию, а также лицам с иммунодефицитным состоянием.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, вакцинация, Минздрав, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус
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