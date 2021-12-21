Шмыгаль рассказал, когда в Украине разрешат введение бустерной дозы вакцины от COVID-19

"Темпы вакцинации – 1,5–1,7 млн человек в неделю. С 16 декабря людям с ослабленным иммунитетом вводится третья доза вакцины. В четверг в Минздраве будет заседать экспертный совет, который примет решение о дате и порядке применения бустерной дозы", – отметил премьер.

Он добавил, что вакцин в стране достаточно.

"У нас есть постоянно запас 9–10 млн доз четырех ключевых вакцин, которые во всем мире одобрены и признаны", – подчеркнул Шмыгаль.

Глава Минздрава Виктор Ляшко 30 ноября говорил, что бустерная доза вакцины против коронавируса в Украине может быть доступна уже с января – февраля 2022 года при определенных условиях.

"Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, у нас будут первой прививкой вакцинированы по крайней мере 60% или двумя дозами 50%, я как министр здравоохранения сразу приму решение и запустим бустерную вакцинацию", – сказал Ляшко.