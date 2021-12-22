В Украине будет достаточно вакцин для ревакцинации от COVID-19 70% взрослого населения в 2022 году – Минздрав

Он отметил, что Украина сейчас имеет договоренности о поставках почти 42 млн доз вакцин в 2022 году.

"Речь идет о 25 млн доз вакцины Pfizer, 6,5 млн доз вакцины Coronavac, а также о 10 млн доз по механизму COVAX. То есть, у нас уже есть гарантированные поступления, чтобы 70% взрослого населения страны имели полноценную ревакцинацию двумя дозами", – сказал он.