Выплаты за вакцинацию по программе "єПідтримка" не повлияют на начисление субсидий – Минсоцполитики Украины

"Получение указанных средств не влияет на право граждан получать жилищную субсидию, а также не уменьшает размер жилищной субсидии. Поскольку эта выплата одноразовая, она не учитывается в совокупный доход домохозяйства при расчете размера субсидии, что не отразится на размере жилищной субсидии в будущих периодах", – говорится в сообщении.

Таким образом, привитые украинцы могут получать эти выплаты без потери права на субсидию или уменьшения ее размера, отметили в министерстве.