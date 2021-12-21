"Люди не сдаются". Украинцы начали продавать "тысячу Зеленского" за вакцинацию от COVID-19

Контент с объявлениями о продаже "виртуальной тысячи" начал появляться с 12 декабря, отметили в компании OLX Фото: National Bank of Ukraine / Flickr

Она опубликовала в соцсети скриншот с сайта объявлений OLX, в котором предлагается купить 1 тыс. грн за прививку от COVID-19 за 600 грн.

"Наш народ может все. Некоторые украинцы пытаются продавать или обменивать виртуальную "Вовину 1000" на наличные деньги. Объявления о продаже виртуальной тысячи блокируются, но люди не сдаются", – написала Острикова.

В компании OLX сообщили LIGA.net, что уже удалили несколько десятков подобных объявлений.

"В "OLX Украина" мы настроили 24 новых фильтра, по ключевым словам, и удалили 78 объявлений. Появляться подобный контент начал с 12 декабря, и с этого момента мы его начали модерировать. Мониторим подобные "предложения" для деактивации, поскольку такие объявления незаконны и не соответствуют правилам платформы", – рассказали в компании.