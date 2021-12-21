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Еврокомиссия сократила срок действия цифрового COVID-сертификата до девяти месяцев для поездок внутри ЕС

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В ЕС сократили срок действия внутреннего сертификата для поездок
В ЕС сократили срок действия внутреннего сертификата для поездок
Фото: EPA

Еврокомиссия сократила срок действия цифрового COVID-сертификата для поездок внутри Евросоюза. Об этом пресс-служба ЕК сообщила 21 декабря.

Теперь сертификат действует не год, а девять месяцев (270 дней).

"Четкий и унифицированный период приема свидетельств о вакцинации будет гарантировать, что меры по организации поездок и впредь будут координироваться, как того требует Европейский совет после его заседания 16 декабря 2021 года. Новые правила будут гарантировать, что ограничения будут основаны на наилучших доступных научных данных, а также на объективных критериях", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ЕС уже выдано 807 млн цифровых COVID-сертификатов, а к системе присоединилось 60 стран и территорий на пяти континентах.

Также решение ЕК учитывает рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, согласно которым бустерные дозы рекомендованы не позднее чем через шесть месяцев после завершения вакцинации.

"Сертификат будет оставаться действительным в течение "льготного" периода еще на три месяца сверх этих шести месяцев, чтобы гарантировать, что национальные кампании вакцинации могут быть скорректированы и граждане будут иметь доступ к бустерным дозам", – говорится в сообщении.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. По данным Bloomberg, в странах ЕС сделали 715 млн прививок от коронавируса.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, путешествия, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, COVID-сертификат
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