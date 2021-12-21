Еврокомиссия сократила срок действия цифрового COVID-сертификата до девяти месяцев для поездок внутри ЕС

Теперь сертификат действует не год, а девять месяцев (270 дней).

"Четкий и унифицированный период приема свидетельств о вакцинации будет гарантировать, что меры по организации поездок и впредь будут координироваться, как того требует Европейский совет после его заседания 16 декабря 2021 года. Новые правила будут гарантировать, что ограничения будут основаны на наилучших доступных научных данных, а также на объективных критериях", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ЕС уже выдано 807 млн цифровых COVID-сертификатов, а к системе присоединилось 60 стран и территорий на пяти континентах.

Также решение ЕК учитывает рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, согласно которым бустерные дозы рекомендованы не позднее чем через шесть месяцев после завершения вакцинации.

"Сертификат будет оставаться действительным в течение "льготного" периода еще на три месяца сверх этих шести месяцев, чтобы гарантировать, что национальные кампании вакцинации могут быть скорректированы и граждане будут иметь доступ к бустерным дозам", – говорится в сообщении.