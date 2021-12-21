ВОЗ одобрила еще одну вакцину от COVID-19

Nuvaxovid создана американской компанией Novavax и фондом "Коалиция инноваций в области готовности к эпидемии" (CEPI). 17 декабря ВОЗ одобрила еще одну вакцину этого производителя – Covovax.
Обе вакцины – двухдозные, выпускаются по одной технологии. Их можно хранить при температуре +2…+8 °C.
На сайте Novavax сказано, что в третьей фазе клинических испытаний, которые проводились в Великобритании и Мексике, эффективность вакцины Nuvaxovid составила от 89,7% до 90,4%.
Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендует делать прививки вакцинами Nuvaxovid и Covovax людям старше 18 лет.
Возможные побочные реакции – головные боли, боли в мышцах и суставах, тошнота, утомляемость и недомогание. Среди противопоказаний к вакцинации препаратами Novavax – лихорадка, острая инфекция или аллергия на компоненты вакцин.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. По данным сайта Our World in Data, на 21 декабря, 57% населения мира получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Во всем мире было введено 8,78 млрд доз, а в настоящее время ежедневно вводится 36,07 млн доз.
Ранее ВОЗ одобрила препараты Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen (Johnson & Johnson), Spikevax (Moderna), CoronaVac (Sinovac Biotech), Covaxin (Bharat Biotech), Vaxzevria (Oxford/AstraZeneca), а также Covishield – аналог AstraZeneca, который производят по лицензии на базе Serum Institute of India, и Vero Cell от Sinopharm.