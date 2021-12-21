ВОЗ одобрила еще одну вакцину от COVID-19

Nuvaxovid создана американской компанией Novavax и фондом "Коалиция инноваций в области готовности к эпидемии" (CEPI). 17 декабря ВОЗ одобрила еще одну вакцину этого производителя – Covovax.

Обе вакцины – двухдозные, выпускаются по одной технологии. Их можно хранить при температуре +2…+8 °C.

На сайте Novavax сказано, что в третьей фазе клинических испытаний, которые проводились в Великобритании и Мексике, эффективность вакцины Nuvaxovid составила от 89,7% до 90,4%.

Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендует делать прививки вакцинами Nuvaxovid и Covovax людям старше 18 лет.

Возможные побочные реакции – головные боли, боли в мышцах и суставах, тошнота, утомляемость и недомогание. Среди противопоказаний к вакцинации препаратами Novavax – лихорадка, острая инфекция или аллергия на компоненты вакцин.