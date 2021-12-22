Против "Омикрона" может понадобиться четвертая доза вакцины – минздрав Германии

Лаутербах сказал, что "Омикрон" станет доминирующим штаммом в Германии в течение трех недель. Потому страна заказала 80 миллионов доз вакцины.
"Уровень защиты от тяжелых симптомов COVID-19 после ревакцинации очень высокий. По моим оценкам, более 90%", – отметил министр.
Германия 22 декабря сообщила о 45 659 новых случаях заражения коронавирусом, что на 5642 меньше, чем неделю назад. Однако количество умерших за сутки в стране выросло на 510 человек.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". По состоянию на 21 декабря случаи заражения штаммом подтверждены в 106 странах.
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.
13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом "Омикрон".
18 декабря первый случай заражения штаммом "Омикрон" подтвердили в Украине.
21 декабря в ВОЗ сообщили, что в течение нескольких недель "Омикрон" будет доминировать в большинстве стран европейского региона.
В США 73% людей, у которых обнаружили коронавирус с 12-го по 18 декабря, были заражены штаммом "Омикрон".