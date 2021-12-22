Против "Омикрона" может понадобиться четвертая доза вакцины – минздрав Германии

Лаутербах сказал, что "Омикрон" станет доминирующим штаммом в Германии в течение трех недель Фото: EPA

Лаутербах сказал, что "Омикрон" станет доминирующим штаммом в Германии в течение трех недель. Потому страна заказала 80 миллионов доз вакцины.

"Уровень защиты от тяжелых симптомов COVID-19 после ревакцинации очень высокий. По моим оценкам, более 90%", – отметил министр.

Германия 22 декабря сообщила о 45 659 новых случаях заражения коронавирусом, что на 5642 меньше, чем неделю назад. Однако количество умерших за сутки в стране выросло на 510 человек.