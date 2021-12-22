Минздрав Украины разрешил третью дозу вакцины от COVID-19 для медиков и сотрудников домов интернатного типа

"Получить ревакцинальную дозу медики и сотрудники домов интернатного типа могут через шесть месяцев после второй прививки от COVID-19. Для ревакцинальной дозы будут использоваться только м-РНК-вакцины – Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной привит человек", – говорится в сообщении.

Генерация COVID-сертификата после получения ревакцинальной дозы будет доступна в ближайшее время, отметили в Минздраве.

"Получение дополнительной дозы для людей, у которых из-за тяжелых сопутствующих болезней могла не сформироваться надлежащая иммунная защита, остается без изменений. Они могут сделать третью прививку через 28 дней после основного курса прививок без продления срока действия сертификата", – отметили в министерстве.