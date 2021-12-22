ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Минздрав Украины разрешил третью дозу вакцины от COVID-19 для медиков и сотрудников домов интернатного типа

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украине разрешили бустерную дозу вакцины отдельным категориям работников
В Украине разрешили бустерную дозу вакцины отдельным категориям работников
Фото: EPA

Министерство здравоохранения Украины разрешило вводить третью ревакцинальную дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 медикам и работникам домов интернатного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава 22 декабря.

"Получить ревакцинальную дозу медики и сотрудники домов интернатного типа могут через шесть месяцев после второй прививки от COVID-19. Для ревакцинальной дозы будут использоваться только м-РНК-вакцины – Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной привит человек", – говорится в сообщении.

Генерация COVID-сертификата после получения ревакцинальной дозы будет доступна в ближайшее время, отметили в Минздраве.

"Получение дополнительной дозы для людей, у которых из-за тяжелых сопутствующих болезней могла не сформироваться надлежащая иммунная защита, остается без изменений. Они могут сделать третью прививку через 28 дней после основного курса прививок без продления срока действия сертификата", – отметили в министерстве.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 летПо состоянию на 22 декабря в Украине минимум одну дозу вакцины получили 14,5 млн человек, а 13,1 млн украинцев получили две дозы и завершили иммунизацию. 

Главный санврач Украины Игорь Кузин заявлял 21 октября, что в Украине третью дозу вакцины могут рекомендовать вводить людям с ослабленным иммунитетом, а в 2022 году Минздрав планирует проводить ревакцинацию украинцев от коронавируса двумя дозами вакцины, если они завершили первый курс иммунизации в 2021 году.

Глава Минздрава Виктор Ляшко говорил 30 ноября, что бустерная доза вакцины против коронавируса в Украине может быть доступна уже с января – февраля 2022 года при определенных условиях. "Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, у нас будут первой прививкой вакцинированы по крайней мере 60% или двумя дозами 50%, я как министр здравоохранения сразу приму решение и запустим бустерную вакцинацию", – сказал Ляшко.

9 декабря ВОЗ рекомендовала делать бустерную вакцинацию против коронавируса людям с ослабленным иммунитетом или получившим инактивированную вакцину.

13 декабря Минздрав Украины разрешил введение третьей дозы вакцины против коронавирусаПолучить дополнительную прививку от COVID-19, независимо от того, каким препаратом прививались ранее, рекомендуется людям с ВИЧ-инфекцией, онкологией, после трансплантации органов, лицам, которые проходят иммунодепрессивную или иммуномодулирующую терапию, а также лицам с иммунодефицитным состоянием. Введение дополнительной дозы возможно по меньшей мере через 28 дней после второй (первой – для однодозной схемы первичной иммунизации) дозы вакцины от COVID-19. При этом оптимально ввести дополнительную дозу в период до трех месяцев после получения последней дозы в первичной вакцинации.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, медики, Минздрав, врачи, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нахлобучить бы", "Сочная женщина". Седокова расставила ноги и обнажила пышную грудь в облегающем платье
"Нахлобучить бы", "Сочная женщина". Седокова расставила ноги и обнажила пышную грудь в облегающем платье
  Как приготовить украинские пампушки с маком на Рождество. Рецепт от кулинарного блогера
  Как приготовить украинские пампушки с маком на Рождество. Рецепт от кулинарного блогера
"Вдубабельна", "Фигурка супер". Лорак снялась в зимнем образе на фоне снегопада
"Вдубабельна", "Фигурка супер". Лорак снялась в зимнем образе на фоне снегопада
Тина Кароль рассказала, почему ей пришлось покинуть тренерское кресло на шоу "Голос країни"
Тина Кароль рассказала, почему ей пришлось покинуть тренерское кресло на шоу "Голос країни"
Наоми Уоттс показала на видео 13-летнего сына, который выглядит, как девочка
Наоми Уоттс показала на видео 13-летнего сына, который выглядит, как девочка
  Лысый Кошевой рассказал, какой у него на самом деле цвет волос
  Лысый Кошевой рассказал, какой у него на самом деле цвет волос
"Маричка – как девочка". 45-летняя ведущая ТСН Падалко станцевала зажигательный танец в черном мини-платье
"Маричка – как девочка". 45-летняя ведущая ТСН Падалко станцевала зажигательный танец в черном мини-платье
  "Они и вас кинут". Maruv рассказала, как российские декораторы обманули ее на €60 тыс.
  "Они и вас кинут". Maruv рассказала, как российские декораторы обманули ее на €60 тыс.
В сеть попали фото Кристен Стюарт и ее невесты, сделанные папарацци в аэропорту Ванкувера
В сеть попали фото Кристен Стюарт и ее невесты, сделанные папарацци в аэропорту Ванкувера
В Украине в этом году не будут вручать премию "Золотой хрен"
В Украине в этом году не будут вручать премию "Золотой хрен"
Репяхова после ссоры с Павликом засветила сосок
Репяхова после ссоры с Павликом засветила сосок
"У тебя красивые буфера", "Ходячий секс". Цибульская засветила пышную грудь в декольте
"У тебя красивые буфера", "Ходячий секс". Цибульская засветила пышную грудь в декольте
  Макс Барских рассказал британскому журналу Wonderland о своем первом треке и почему перестал спешить
  Макс Барских рассказал британскому журналу Wonderland о своем первом треке и почему перестал спешить
"Губищи накачала", "С такой кисой какой уж тут сон?" Булитко из "Дизель Шоу" томно позировала для видео
"Губищи накачала", "С такой кисой какой уж тут сон?" Булитко из "Дизель Шоу" томно позировала для видео
  "Это интимный момент". Кравец из "Квартала 95" рассказала, как вместе с мужем закрывается в ванной, когда к детям приходит няня
  "Это интимный момент". Кравец из "Квартала 95" рассказала, как вместе с мужем закрывается в ванной, когда к детям приходит няня
Мэрайя Кэри показала, как ее собаки "исполняют" рождественский хит All I Want For Christmas Is You
Мэрайя Кэри показала, как ее собаки "исполняют" рождественский хит All I Want For Christmas Is You
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность (501638)
2
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной. Видео (205395)
3
"Эротичная очень". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги рядом с мужчиной (101548)
4
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков (82332)
5
"Сисечки", "Света, вы меня волнуете". Лобода крупным планом показала грудь (68231)
6
"Совсем фляга свистнула", "А потом сидеть после нее?" 67-летняя Успенская появилась на публике в прозрачной накидке без трусов (62842)
7
"Вульгарщина", "Булочки", "Арбузы". 41-летняя Семенович показала грудь во время падения вперед (59971)
8
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах (46846)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS