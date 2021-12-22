В Украине три прививки от коронавируса получили 325 человек

Вакцинация в Украине началась в феврале 2021 года Фото: ЕРА

"За сутки 21 декабря в Украине [...] 119 129 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 39 006 человек, полностью иммунизированы – 79 969 человек, дополнительную дозу получили 154 человека", – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, во вторник прививки делали 843 мобильные бригады по иммунизации, 3364 пункта и 453 центра вакцинации.

С начала кампании по вакцинации больше всего прививок сделали препаратом от Pfizer – 6,16 млн доз.

21 декабря украинцев прививали препаратами от Pfizer, Sinovac Biotech, Moderna и AstraZeneca.

"С начала вакцинальной кампании привито 14 461 449 человек, из них получили первую дозу – 14 461 447 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 141 446 человек, получили дополнительную дозу – 325 человек. В общей сложности сделано 27 603 218 прививок", – рассказали в ведомстве.