В Украине три прививки от коронавируса получили 325 человек

"За сутки 21 декабря в Украине [...] 119 129 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 39 006 человек, полностью иммунизированы – 79 969 человек, дополнительную дозу получили 154 человека", – говорится в сообщении.
По данным Минздрава, во вторник прививки делали 843 мобильные бригады по иммунизации, 3364 пункта и 453 центра вакцинации.
С начала кампании по вакцинации больше всего прививок сделали препаратом от Pfizer – 6,16 млн доз.
21 декабря украинцев прививали препаратами от Pfizer, Sinovac Biotech, Moderna и AstraZeneca.
"С начала вакцинальной кампании привито 14 461 449 человек, из них получили первую дозу – 14 461 447 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 141 446 человек, получили дополнительную дозу – 325 человек. В общей сложности сделано 27 603 218 прививок", – рассказали в ведомстве.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.