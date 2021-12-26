Более 28 тыс. украинцев 25 декабря получили прививки от коронавируса

За время кампании по иммунизации в Украине сделали почти 28 млн прививок от коронавируса Фото: ЕРА

Первую дозу вчера получили 9190 украинцев, вторую – 18 716.

Третью, бустерную или ревакцинальную, дозу (ее вводят, чтобы повысить эффективность вакцины, которая со временем снижается) получили 248 человек, третью, дополнительную, (делают людям, у которых из-за тяжелых болезней две дозы вакцины могут не дать должной защиты) получили 104 украинца.

"С начала вакцинальной кампании привит 14 583 761 человек, из них получили первую дозу 14 583 759 человек, получили две дозы 13 393 627 человек, получили дополнительную дозу 2022 человека, ревакцинальную дозу – 615 человек. В общей сложности проведено 27 980 023 прививки", – сообщили в Минздраве.

На сайте министерства указано, что прививки украинцам вчера делали 420 мобильных бригад, также работали 2344 пункта и 398 центров вакцинации. Для прививок 25 декабря использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (15 642), CoronaVac (7060), Moderna (4278) и AstraZeneca (1278).