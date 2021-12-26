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В Минздраве Украины не ожидают существенного подъема заболеваемости COVID-19 до конца февраля, но все будет зависеть от "Омикрона" – Кузин

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Сейчас ситуация с COVID-19 в Украине стабилизировалась
Сейчас ситуация с COVID-19 в Украине стабилизировалась
Фото: EPA

В Минздраве Украины не ожидают существенного подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 до конца февраля 2022 года. Об этом заявил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Игорь Кузин в интервью Общественному, которое вышло 24 декабря.

"До конца февраля 2022 года мы не ожидаем существенного подъема заболеваемости. По прогнозам, которые мы делали совместно с Советом нацбезопасности и обороны, мы будем где-то варьировать в среднем до 4 тыс. случаев в сутки и такая ситуация более или менее стабильная будет наблюдаться до конца февраля. Мы уже привыкли к тому, как и в 2021-м, и в 2020 году, с марта начинается привычный подъем заболеваемости", – сказал он.

Кузин отметил, что в Минздраве пока не рассчитывают, что этот подъем будет выше, чем в 2021 году, но все будет зависеть от нового штамма "Омикрон".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 25 декабря подтвердили 3,6 млн случаев COVID-19, умерло 94,7 тыс. человек.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 13 декабря Ляшко сказал, что в Украине уровень заболеваемости COVID-19 снижается пять недель подряд.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Игорь Кузин, Омикрон
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