В Минздраве Украины не ожидают существенного подъема заболеваемости COVID-19 до конца февраля, но все будет зависеть от "Омикрона" – Кузин

"До конца февраля 2022 года мы не ожидаем существенного подъема заболеваемости. По прогнозам, которые мы делали совместно с Советом нацбезопасности и обороны, мы будем где-то варьировать в среднем до 4 тыс. случаев в сутки и такая ситуация более или менее стабильная будет наблюдаться до конца февраля. Мы уже привыкли к тому, как и в 2021-м, и в 2020 году, с марта начинается привычный подъем заболеваемости", – сказал он.

Кузин отметил, что в Минздраве пока не рассчитывают, что этот подъем будет выше, чем в 2021 году, но все будет зависеть от нового штамма "Омикрон".