Во Франции за сутки подтвердили более 100 тыс. новых случаев COVID-19, это новый рекорд

Число случаев COVID-19 приближается во Франции к 9 млн Фото: ЕРА

По состоянию на сегодня в больницах для инфицированных коронавирусом находились 3282 пациента, суточный прирост составил 28 человек.

Также за 24 часа в стране скончались 84 пациента с COVID-19.

Предыдущий максимум выявленных больных фиксировался 24 декабря – 94 тыс. новых инфицирований.

22 декабря министр солидарности и здравоохранения Франции Оливье Веран прогнозировал, что суточный прирост инфицированных коронавирусом превысит показатель в 100 тыс. в период между 25 декабря 2021 года и 1 января 2022 года.

Последнее ухудшение эпидемиологической ситуации связывают с распространением штамма коронавируса "Омикрон".

С начала эпидемии до 23 декабря ВОЗ зафиксировала во Франции более 8,5 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 119 552 пациента с COVID-19.