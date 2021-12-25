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Во Франции за сутки подтвердили более 100 тыс. новых случаев COVID-19, это новый рекорд

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Число случаев COVID-19 приближается во Франции к 9 млн
Число случаев COVID-19 приближается во Франции к 9 млн
Фото: ЕРА

25 декабря во Франции подтвердили рекордные для страны 104 611 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщило издание Les Echos со ссылкой на AFP.

По состоянию на сегодня в больницах для инфицированных коронавирусом находились 3282 пациента, суточный прирост составил 28 человек.

Также за 24 часа в стране скончались 84 пациента с COVID-19.

Предыдущий максимум выявленных больных фиксировался 24 декабря – 94 тыс. новых инфицирований.

22 декабря министр солидарности и здравоохранения Франции Оливье Веран прогнозировал, что суточный прирост инфицированных коронавирусом превысит показатель в 100 тыс. в период между 25 декабря 2021 года и 1 января 2022 года.

Последнее ухудшение эпидемиологической ситуации связывают с распространением штамма коронавируса "Омикрон".

С начала эпидемии до 23 декабря ВОЗ зафиксировала во Франции более 8,5 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 119 552 пациента с COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР в ноябре 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

По состоянию на 24 декабря "Омикрон" подтвердили в 110 странах.

Теги: Франция, эпидемия, рекорд, инфекция, больницы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, штамм, Омикрон
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