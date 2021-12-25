Авиакомпании отменили сотни рейсов из-за штамма коронавируса "Омикрон"

Отмечается, что Delta Air Lines и United Airlines вместе отменили более 600 рейсов 24-го и 25 декабря. Об отмене 12 дальнемагистральных рейсов сообщила также немецкая Lufthansa.

В United Airlines отметили, что "общенациональный всплеск случаев заражения "Омикроном" на этой неделе оказал прямое влияние на летные экипажи и людей, которые руководят деятельностью" компании.

Delta Air Lines заявила, что отмена рейсов напрямую связана с распространением штамма "Омикрон" среди сотрудников.

В компании Lufthansa рассказали, что фиксируют "массовый рост" количества отпусков по болезни среди пилотов.

Всего в мире 24-го и 25 декабря отменено более 3900 рейсов, почти половина из них – китайскими авиакомпаниями. При этом около 30% отмененных рейсов (более 1100) были в/из или внутри США.