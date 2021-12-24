Для определения штамма коронавируса "Омикрон" ПЦР-тесты будут проверять два раза – Кузин

"Для того чтобы более фокусно и быстрее принимать решения именно по циркуляции "Омикрона" в Украине, мы решили немного изменить подходы к лабораторной диагностике. Вскоре на уровень регионов будут поставлены специальные ПЦР-тест-системы для определения штамма "Дельта". Планируется около 4,5 тыс. тест-систем, каждая из которых рассчитана на 96 исследований. Они будут распределены пропорционально количеству населения в областях", – отметил Кузин.

По его словам, сначала будет проводиться обычное ПЦР-тестирование для подтверждения диагноза, затем следующее ПЦР-исследование для подтверждения или опровержения "Дельты".

"Если будет подтверждена "Дельта", то образец не будет посылаться дальше на секвенирование, чтобы мы не тратили ни реагенты, ни время. Если "Дельта" не подтверждена, то такой образец направляется на полное секвенирование. То есть мы будем исходить методом исключения и за счет этого будем более оперативно получать информацию о циркуляции штамма", – сказал главный санврач.

Он пояснил, что таким образом человек, обратившийся к семейному врачу, будет проходить два ПЦР-теста.

"Но для пациента это не будет иметь никакого значения. Этот процесс будет происходить вне поставленного диагноза. Пациент получает установленный диагноз, сдавать образцы будет один раз, а образец будет исследоваться дважды. Все эти процедуры будут проводиться после того, как пациент сдал свой анализ один раз. Далее он получит либо подтверждение, либо опровержение своего диагноза", – резюмировал Кузин.