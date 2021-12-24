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Для определения штамма коронавируса "Омикрон" ПЦР-тесты будут проверять два раза – Кузин

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Штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили в 110 странах
Штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили в 110 странах
Фото: depositphotos.com

Для определения штамма коронавируса "Омикрон" ПЦР-тесты украинцев будут проверять два раза. Об этом в интервью "Укринформу", опубликованном 24 декабря, заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Для того чтобы более фокусно и быстрее принимать решения именно по циркуляции "Омикрона" в Украине, мы решили немного изменить подходы к лабораторной диагностике. Вскоре на уровень регионов будут поставлены специальные ПЦР-тест-системы для определения штамма "Дельта". Планируется около 4,5 тыс. тест-систем, каждая из которых рассчитана на 96 исследований. Они будут распределены пропорционально количеству населения в областях", – отметил Кузин.

По его словам, сначала будет проводиться обычное ПЦР-тестирование для подтверждения диагноза, затем следующее ПЦР-исследование для подтверждения или опровержения "Дельты".

"Если будет подтверждена "Дельта", то образец не будет посылаться дальше на секвенирование, чтобы мы не тратили ни реагенты, ни время. Если "Дельта" не подтверждена, то такой образец направляется на полное секвенирование. То есть мы будем исходить методом исключения и за счет этого будем более оперативно получать информацию о циркуляции штамма", – сказал главный санврач.

Он пояснил, что таким образом человек, обратившийся к семейному врачу, будет проходить два ПЦР-теста.

"Но для пациента это не будет иметь никакого значения. Этот процесс будет происходить вне поставленного диагноза. Пациент получает установленный диагноз, сдавать образцы будет один раз, а образец будет исследоваться дважды. Все эти процедуры будут проводиться после того, как пациент сдал свой анализ один раз. Далее он получит либо подтверждение, либо опровержение своего диагноза", – резюмировал Кузин.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом "Омикрон". 18 декабря первый случай заражения штаммом "Омикрон" подтвердили в Украине. По состоянию на 23 декабря "Омикрон" подтвердили в 110 странах.

Теги: Украина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Игорь Кузин, штамм, Дельта, Омикрон
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