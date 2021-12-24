Минздрав Украины не исключает ужесточения карантина из-за штамма коронавируса "Омикрон"

"Сейчас трудно спрогнозировать, как именно "Омикрон" будет вести себя. Через несколько недель органы здравоохранения европейских стран начнут обнародовать не только данные научных статей, но и официальные отчеты, касающиеся инфицирования или особенностей клинического течения. Тогда можно будет делать некоторые прогнозы по его распространению по территории Украины… Хочу напомнить, что все противоэпидемические меры, такие как вакцинация, ношение масок, дистанцирование, обработка рук, также продолжают работать против штамма "Омикрон", – подчеркнул Кузин.
По его словам, пересмотр карантинных ограничений, скорее всего, произойдет в конце января следующего года.
"Будем смотреть, какие нормы окажутся более эффективными, и скорее всего, соответствующие корректировки могут быть внесены и в наш адаптивный карантин в плане усиления масочного режима, обработки рук. Учитывая, что сейчас трудно делать прогноз по распространению [нового штамма], то пока наш основной фокус будет сводиться к выявлению новых случаев "Омикрона" и к максимальному их обследованию. Но пересмотр возможен в конце января, когда мы точно будем иметь обоснованные прогнозы относительно распространения нового штамма", – отметил Кузин.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.
13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом "Омикрон". 18 декабря первый случай заражения штаммом "Омикрон" подтвердили в Украине. По состоянию на 23 декабря "Омикрон" подтвердили в 110 странах.