Минздрав Украины не исключает ужесточения карантина из-за штамма коронавируса "Омикрон"

По словам Кузина, пересмотр карантинных ограничений из-за "Омикрона", скорее всего, произойдет в конце января следующего года Фото: Ігор Кузін / Facebook

"Сейчас трудно спрогнозировать, как именно "Омикрон" будет вести себя. Через несколько недель органы здравоохранения европейских стран начнут обнародовать не только данные научных статей, но и официальные отчеты, касающиеся инфицирования или особенностей клинического течения. Тогда можно будет делать некоторые прогнозы по его распространению по территории Украины… Хочу напомнить, что все противоэпидемические меры, такие как вакцинация, ношение масок, дистанцирование, обработка рук, также продолжают работать против штамма "Омикрон", – подчеркнул Кузин.

По его словам, пересмотр карантинных ограничений, скорее всего, произойдет в конце января следующего года.

"Будем смотреть, какие нормы окажутся более эффективными, и скорее всего, соответствующие корректировки могут быть внесены и в наш адаптивный карантин в плане усиления масочного режима, обработки рук. Учитывая, что сейчас трудно делать прогноз по распространению [нового штамма], то пока наш основной фокус будет сводиться к выявлению новых случаев "Омикрона" и к максимальному их обследованию. Но пересмотр возможен в конце января, когда мы точно будем иметь обоснованные прогнозы относительно распространения нового штамма", – отметил Кузин.