Во Франции за сутки подтвердили рекордное число новых случаев COVID-19

Во Франции уже 8,5 млн случаев COVID-19 Фото: ЕРА

BFMTV уточняет со ссылкой на агентство, что в пятницу в стране выявили 94 124 новых инфицированных.

Предыдущий максимум был зафиксирован накануне – более 91 тыс. случаев.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рекорды во Франции устанавливались и 22-го, и 23 декабря, но показатели указаны ниже: 72,6 тыс. и 79,6 тыс. соответственно.

Скриншот: covid19.who.int

Рекордный суточный прирост фиксировался и 21 декабря.

С начала эпидемии до 23 декабря ВОЗ зафиксировала во Франции более 8,5 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 119 552 пациента с COVID-19.