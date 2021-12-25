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Во Франции за сутки подтвердили рекордное число новых случаев COVID-19

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Во Франции уже 8,5 млн случаев COVID-19
Во Франции уже 8,5 млн случаев COVID-19
Фото: ЕРА

24 декабря во Франции подтвердили более 90 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает со ссылкой на правительство агентство AFP.

BFMTV уточняет со ссылкой на агентство, что в пятницу в стране выявили 94 124 новых инфицированных.

Предыдущий максимум был зафиксирован накануне – более 91 тыс. случаев.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рекорды во Франции устанавливались и 22-го, и 23 декабря, но показатели указаны ниже: 72,6 тыс. и 79,6 тыс. соответственно.

Скриншот: covid19.who.int
Скриншот: covid19.who.int

Рекордный суточный прирост фиксировался и 21 декабря.

С начала эпидемии до 23 декабря ВОЗ зафиксировала во Франции более 8,5 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 119 552 пациента с COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

2022-й может стать годом прекращения пандемии коронавируса, считают в организации. Главные надежды возлагаются на разработку вакцин от COVID-19 второго и третьего поколений, а также на дальнейшее развитие противомикробных препаратов и другие инновации.

Теги: Франция, эпидемия, ВОЗ, рекорд, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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