В мире двое суток подряд выявляют максимальное за полгода число случаев COVID-19 – данные ВОЗ

В мире подтвердили уже 276 млн случаев COVID-19 Фото: ЕРА

22 декабря было зафиксировано почти 858 тыс. случаев, 23-го – более 822 тыс.

Это максимальный суточный прирост за последние полгода. Последний раз более 800 тыс. новых инфицирований коронавирусом ВОЗ фиксировал 9 мая – 816,7 тыс.

Скриншот: covid19.who.int

Всего с начала пандемии COVID-19 на планете подтвердили 276,4 млн случаев инфицирования, скончались 5,37 млн пациентов с COVID-19.

В пятерку стран с наибольшим числом подтвержденных инфицирований входят США (51,1 млн), Индия (34,8 млн), Бразилия (22,2 млн), Великобритания (11,6 млн) и Россия (10,3 млн).

В Украине за время эпидемии подтвердили 3,6 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 94 432 пациента с COVID-19, выздоровело 3,4 млн человек.