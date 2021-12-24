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USAID закупило для Украины 14 морозильных камер для хранения вакцины от COVID-19

В Украину доставят 14 морозильных камер ультранизкой температуры для хранения вакцины от COVID-19
В Украину доставят 14 морозильных камер ультранизкой температуры для хранения вакцины от COVID-19
Фото: Посольство США в Украине

Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что предоставило Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) средства на закупку и доставку в Украину 14 морозильных камер ультранизкой температуры. Об этом 23 декабря сообщило посольство США в Украине.

Такое оборудование позволяет хранить одновременно до 3 млн доз вакцин. Это даст возможность обеспечить дополнительную потребность в вакцинации после обнаружения в Украине нового варианта вируса "Омикрон". По информации посольства, морозильные камеры прибудут в Украину на этой неделе.

Десять камер будут установлены в складских помещениях ГП "Укрмедпостач" Минздрава Украины в Киеве, где хранится вакцина на общегосударственном уровне. Остальные четыре будут направлены в регионы – Харьков, Днепр, Львов и Одессу.

"То, что сегодня в Украину прибыла новая партия американской государственной помощи по противодействию COVID-19, показывает еще один путь дальнейшей поддержки Украины со стороны США в общемировой борьбе с пандемией – в сотрудничестве с Минздравом, ЮНИСЕФ и ВОЗ", – подчеркнул директор Миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп.

Он также добавил, что такое оборудование повысит способность украинской стороны безопасно хранить вакцины, всего США планируют  обеспечить холодильным оборудованием более 3100 пунктов вакцинации.

По сообщению посольства, ранее в декабре этого года США уже предоставил $1,2 млн в адрес ВОЗ, чтобы обеспечить экстренные меры по реагированию на пандемию COVID-19 в Украине. Общая стоимость помощи, предоставленной Украине со стороны USAID с начала пандемии, составляет более $50 млн.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Согласно данным Центра ресурсов по коронавирусу Джонса Хопкинса, по состоянию на 24 декабря в Украине подтвердили 3 815 440 млн случаев коронавируса, умерли 100 433 человек.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По информации МОЗ, по состоянию на декабрь 46,8% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 42,8% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни. 

Теги: США, ВОЗ, ЮНИСЕФ, вакцинация, USAID, Минздрав, инфекция, вакцина, коронавирус, прививки, Омикрон
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