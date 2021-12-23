В Германии зафиксировали первую смерть пациента с "Омикроном"

По данным института, погибший был старше 60 лет.

В Германии по состоянию на 23 декабря выявили 3198 случаев заражения "Омикроном", из них 48 человек лечились в больнице.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Германии, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтвердили 6,9 млн случаев COVID-19, умерло 109,8 тыс. человек.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". По состоянию на 21 декабря случаи заражения штаммом подтверждены в 106 странах.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом "Омикрон".

18 декабря первый случай заражения штаммом "Омикрон" подтвердили в Украине.

Штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон" через несколько недель станет доминирующим в большинстве стран европейского региона, сообщил глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге 21 декабря.