Отрицательные тесты на коронавирус потребуют у всех туристов. Швеция ужесточает правила въезда

В Швеции тест на коронавирус становится обязательным даже для вакцинированных туристов Фото: EPA

В Швецию со следующей недели не пустят туристов, не предоставивших отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 48 часов до въезда.

Новое правило касается в том числе детей от 12 лет, при этом неважно, из какой страны приезжает турист, отрицательный тест должны будут показать все.

Требование теста об отсутствии COVID-19 не будет распространяться на граждан Швеции и проживающих в стране иностранцев, уточнила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.