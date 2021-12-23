В ЮАР заявили, что волна "Омикрона" быстро затихает

По его словам, страна быстро прошла пик новых случаев заражения "Омикроном". По предварительным данным, в других странах эпидситуация будет развиваться по такому же сценарию.

"Если предыдущие варианты вызвали волны в форме Килиманджаро, то волна "Омикрона" больше похожа на то, что мы взбирались на Северную стену Эвереста", – отметил Карим, имея в виду резкое увеличение числа инфицированных.

Неделю назад в Южной Африке резко выросло количество новых случаев COVID-19. В начале этой недели ситуация изменилась. В ЮАР решили не вводить локдаун.