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В ЮАР заявили, что волна "Омикрона" быстро затихает

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В ЮАР 22 ноября обнаружили новый штамм коронавируса "Омикрон"
В ЮАР 22 ноября обнаружили новый штамм коронавируса "Омикрон"
Фото: EPA

Вспышка заболевания штаммом коронавируса "Омикрон" быстро спадает, так же, как росла. Об этом 22 декабря заявил главный инфекционист ЮАР Салим Абдул Карим, пишет The Washington Post.

По его словам, страна быстро прошла пик новых случаев заражения "Омикроном". По предварительным данным, в других странах эпидситуация будет развиваться по такому же сценарию.

"Если предыдущие варианты вызвали волны в форме Килиманджаро, то волна "Омикрона" больше похожа на то, что мы взбирались на Северную стену Эвереста", – отметил Карим, имея в виду  резкое увеличение числа инфицированных.

Неделю назад в Южной Африке резко выросло количество новых случаев COVID-19. В начале  этой недели ситуация изменилась. В ЮАР решили не вводить локдаун.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". По состоянию на 21 декабря случаи заражения штаммом подтверждены в 106 странах.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом "Омикрон". 

18 декабря первый случай заражения штаммом "Омикрон" подтвердили в Украине

Штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон" через несколько недель станет доминирующим в большинстве стран европейского региона, сообщил Глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге 21 декабря.

Теги: ЮАР, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, штамм, Омикрон
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