ВОЗ призвала широко использовать бустерную вакцинацию от коронавируса

В ВОЗ заявили, что "Омикрон" через несколько недель станет доминирующим штаммом в Европе Фото: EPA

"Крайне важно, чтобы мы увеличивали масштабы использования вакцины, будь то первая, вторая или дополнительная/бустерная доза", – сказал представитель ВОЗ.

Он добавил, что в первую очередь необходимо защитить людей их групп риска и медицинских работников.

"Если вы не вакцинированы – получите прививку. Если у вас был COVID-19 в прошлом – сделайте прививку. Если вам положен бустер – получите его", – подчеркнул Клюге.

По его словам, первые исследования показали, что вакцины от COVID-19 защищают от нового штамма коронавируса.

Штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон" через несколько недель станет доминирующим в большинстве стран европейского региона, сообщил Клюге 21 декабря.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 23 декабря Министерство здравоохранения определит порядок использования третьей, бустерной дозы вакцины от коронавирусной инфекции.