Россия в ТКГ ставила условием открытия КПВВ на Донбассе признание российской вакцины и "документов" боевиков о вакцинации – Гармаш

"Они предложили с 30 декабря по 10 января открыть все свои КПВВ. Но дальше последовало условие: они готовы были сделать это, если Украина признает их документы о вакцинации и если Украина признает российскую вакцину, то есть те вакцины, которые применяются на территории ОРДЛО", – сказал он.

Гармаш отметил, что вопрос российских вакцин не является компетенцией ТКГ.

"Признание документов о вакцинации – это тоже признание документов чего? "ДНР/ЛНР"? То есть это фактически субъективизация ОРДЛО как стороны конфликта, снятие с России ответственности за войну на Донбассе, признание факта гражданской войны, по сути. Поэтому это, конечно, тоже невыполнимое условие", – заявил он.

Журналист отметил, что Украина предложила открыть КПВВ без каких-либо условий и была готова сделать это с 23 декабря.

"У нас тесты [на коронавирус] бесплатно на КПВВ проходят, то есть людям не нужны никакие документы, они сделали тест и пошли. Но та сторона привязала вопрос открытия КПВВ к их де-факто политическим требованиям", – заявил он.