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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российский "гумконвой" доставил в ОРДЛО более 270 тыс. доз вакцины "Спутник"

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На оккупированный Донбасс прибыл 105-й российский "гумконвой"
На оккупированный Донбасс прибыл 105-й российский "гумконвой"
Фото: так называемое МЧС окупированного Донецка

В оккупированный Донецк 23 декабря прибыл 105-й гуманитарный конвой МЧС России. Шесть грузовиков доставили более 97 тонн гуманитарного груза: лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медоборудование, сообщает пресс-служба так называемого МЧС "республики".

По информации "Интерфакс-Украина", в составе гуманитарной помощи – более 270 тыс. доз вакцины "Спутник лайт".

Разгрузка гуманитарного конвоя проходила на складах хранения гуманитарной помощи в оккупированном Донецке.

Гуманитарную помощь распределят согласно предоставленным заявкам на заседаниях так называемой Государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Россия с 2014 года регулярно завозит в ОРДЛО так называемые гуманитарные грузы. Украина не раз заявляла, что российские "гуманитарные конвои" попадают на территорию Украины в нарушение процедур, поскольку их не досматривают украинские пограничники, таможенники или представители Международного комитета Красного Креста.

По данным украинских властей, под видом "гумконвоя" Россия ввозит в Украину оружие и технику для боевиков.

Предыдущий "гумконвой" Россия отправляла в ОРДЛО 25 ноября.

Вакцина "Спутник V" (регистрационное наименование – "Гам-КОВИД-Вак") была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Вакцину "Спутник V" критиковало научное сообщество, так как ее зарегистрировали до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.

ВОЗ в середине сентября 2021 года приостановила сертификацию российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", так как во время инспекции на одной из фабрик, которая составляет часть производства вакцины, было обнаружено, что эта фабрика "не соответствует новым правилам наилучшей практики производства".

Теги: Россия, Донецк, Украина, Донбасс, гуманитарная помощь, МЧС РФ, гумконвой, война на Донбассе, ОРДЛО, окупированные територии, вакцина, Спутник V
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