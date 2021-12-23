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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину

Путин: Мы ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо
Путин: Мы ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря во время итоговой пресс-конференции ответил на вопрос журналистки Sky news, может ли он безоговорочно гарантировать, что Россия не вторгнется в Украину или любое другое суверенное государство, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Наши действия будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу. Мы ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну что здесь непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов?" – заявил глава Кремля.

Путин рассуждал о том, как бы американцы отнеслись, если бы РФ разместила ракеты на границе между США и Канадой или США и Мексикой.

"Нам важен не ход переговоров, нам важен результат... Пять волн расширения НАТО. И теперь уже в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы. Не мы кому-то угрожаем. К нам пришли, и теперь еще и Украина будет в НАТО. Значит, и там будут базы и ударные системы вооружений. Вот о чем идет речь, а вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии. Немедленно, сейчас", – заявил он.

Контекст:

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией, США и НАТО, которые были переданы 15 декабря помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Также США должны пообещать, что не будут создавать на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся теперь членами НАТО, военные базы, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Кроме того, проект договора между РФ и НАТО уточняет, что РФ и все участники НАТО по состоянию на 27 мая 1997 года (то есть не учитываются Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония) не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года, кроме исключительных случаев.

В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе.

Путин сообщил 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ.

По мнению генсека Альянса Йенса Столтенберга, диалог НАТО с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина. В МИД РФ заявили, что не собираются подключать к переговорам о "гарантиях безопасности" Украину, проект которых предполагает отказ НАТО от включения страны в Альянс.

В МИД Украины в ответ на требования РФ к НАТО призвали Россию в качестве первых шагов для достижения гарантий безопасности на европейском континенте "безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение Минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата" по урегулированию конфликта на Донбассе.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, контакты Вашингтона с Москвой по безопасности могут начаться в начале 2022 года.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, Донбасс, переговоры, Энтони Блинкен
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