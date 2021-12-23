Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину

"Наши действия будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу. Мы ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну что здесь непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов?" – заявил глава Кремля.

Путин рассуждал о том, как бы американцы отнеслись, если бы РФ разместила ракеты на границе между США и Канадой или США и Мексикой.

"Нам важен не ход переговоров, нам важен результат... Пять волн расширения НАТО. И теперь уже в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы. Не мы кому-то угрожаем. К нам пришли, и теперь еще и Украина будет в НАТО. Значит, и там будут базы и ударные системы вооружений. Вот о чем идет речь, а вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии. Немедленно, сейчас", – заявил он.