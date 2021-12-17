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Нерасширение НАТО и отказ от военного сотрудничества со странами экс-СССР. Россия опубликовала список "гарантий безопасности", которые хочет от США

По российскому проекту договора, США должны не только обещать не принимать Украину в НАТО, но и вовсе прекратить с ней военное сотрудничество
По российскому проекту договора, США должны не только обещать не принимать Украину в НАТО, но и вовсе прекратить с ней военное сотрудничество
Фото: depositphotos.com

МИД России опубликовал проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией и США и Россией и НАТО, которые были переданы 15 ноября помощнику госсекретаря США Карен Донфрид. Тексты опубликованы в Facebook МИД РФ.

"Рассчитываем, что на основе наших проектов договора и соглашения США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу", – говорится в сообщении.

Так, в статье 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Также США должны пообещать, что не будут создавать на территории государств, ранее входивших в ССРР и не являющихся теперь членами НАТО, военные базы, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Остальные статьи предполагают обоюдные обязательства. Согласно им, и Россия, и США должны воздержаться от размещения своих вооруженных сил и вооружений, в том числе в рамках международных организаций и военных союзов, за пределами своих территорий "в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой стороной как угроза своей национальной безопасности".

Кроме того, оба государства должны воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков, нахождения надводных боевых кораблей всех классов,  развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своих территорий там, где эти вооружения способны поразить цели на национальной территории другой стороны договора. 

"Стороны исключают развертывание ядерного оружия вне национальной территории и возвращают такое оружие, уже развернутое за пределами национальной территории на момент вступления в силу настоящего договора, на национальную территорию. Стороны ликвидируют всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне национальной территории", – говорится также в проекте документа. 

Проект договора между РФ и НАТО уточняет, что РФ и все участники НАТО по состоянию на 27 мая 1997 года (то есть, не учитываются Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония) не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года, кроме исключительных случаев.

"Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии", – говорится в проекте документа.

РФ и члены НАТО не должны проводить военные учения и другие военные мероприятия свыше бригадного уровня "в полосе согласованной ширины и конфигурации с каждой стороны от линии границы Российской Федерации и государств, состоящих с ней в военном союзе, а также Участников, являющихся государствами-членами Организации Североатлантического договора".

Согласно этому проекту договора, его стороны подтверждают, что не рассматривают друг друга в качестве противников, а также "не укрепляют свою безопасность индивидуально, за счет безопасности других", "обязуются мирно решать все международные споры, а также воздерживаться от любого применения силы или угрозы", "обязуются не создавать условий или ситуаций, которые могли бы представлять или быть расценены в качестве угрозы для национальной безопасности других участников".

https://www.facebook.com/MIDRussia/posts/4042412449191499

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". По оценке украинской разведки, вблизи границы сосредоточено более 90 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

После беседы с Байденом Путин анонсировал создание РФ и США спецструктуры для обсуждения вопроса членства Украины в НАТО. Байден заявил, что обсудит с РФ и союзниками по НАТО обеспокоенность Кремля расширением Альянса на восток.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО

17 декабря замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что Альянс якобы не ответил на предложения России по деэскалации конфликта и не предоставил никаких конкретных инициатив по возобновлению работы Совета Россия–НАТО.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, оружие, СССР, граница, переговоры, вооружение, военные учения, военная база, ракеты, учения, безопасность, корабли, соглашение, военное сотрудничество, войска, границы
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