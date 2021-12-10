Россия потребовала от НАТО официально отозвать обещание о вступлении Украины

РФ потребовала дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО Фото: depositphotos.com

"В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств – участников ОБСЕ "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", – отмечается в заявлении.

В Москве настаивают "на юридическом закреплении договоренности о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу РФ, на территории соседних с ней стран, как входящих, так и не входящих в Североатлантический альянс".

7 декабря президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели более чем двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

Байден очень четко сказал Путину, что решение о вступлении в НАТО – это только решение украинского народа, отметил после беседы американского президента с главой Украинского государства Владимиром Зеленским руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Путин после переговоров с Байденом анонсировал создание РФ и США спецструктуры для обсуждения вопроса членства Украины в НАТО. Байден заявил, что обсудит с РФ и союзниками по НАТО обеспокоенность Кремля расширением Альянса на восток.