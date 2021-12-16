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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Украину в НАТО подтолкнула Россия

Зеленский: Сегодня именно Россия прокладывает этот трудный путь Украины в НАТО
Зеленский: Сегодня именно Россия прокладывает этот трудный путь Украины в НАТО
Фото: ЕРА

Евроатлантические устремления Украины стали результатом агрессивной внешней политики РФ. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 16 декабря в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, трансляцию которой вел телеканал "Рада".

"Наиболее активная стадия этого желания и самый большой процент людей, которые поддерживают членство Украины в НАТО, появись именно после начала войны в 2014 году и оккупации Россией полуострова Крым. После начала войны, я считаю, в принципе Россия подтолкнула Украину в НАТО. Я в принципе считаю, что сегодня именно Россия прокладывает этот трудный путь Украины в НАТО", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что до начала боевых действий половина украинцев была уверена, что агрессия со стороны соседних государств невозможна.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран – участниц НАТО изменят свой взгляд. При этом он не назвал их.

Президент РФ Владимир Путин во время разговора с Байденом 7 декабря заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

После беседы с Байденом Путин анонсировал создание РФ и США спецструктуры для обсуждения вопроса членства Украины в НАТО. Байден заявил, что обсудит с РФ и союзниками по НАТО обеспокоенность Кремля расширением Альянса на восток.

Согласно опубликованным 11 ноября результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", 58% украинцев на референдуме проголосовали бы за вступление Украины в НАТО. Это наивысший показатель с марта 2014 года. Против членства Украины в Альянсе выступили 35% опрошенных.

Теги: Россия, Крым, Украина, НАТО, оккупация, Йенс Столтенберг, агрессия, Владимир Зеленский, украинцы, война на Донбассе, сотрудничество, членство
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